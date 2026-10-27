U heeft helemaal gelijk! Schande! Een kind heeft een vader en een moeder nodig! Hoewel… Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 260 keer bekeken • Bewaren

Bamber Delver Publicist, auteur, docent, trainer en hoofdredacteur Gaykrant Persoon volgen

Premier Rob Jetten en zijn verloofde Nicolás Keenan verwachten in het voorjaar van 2027 een kind, via een draagmoeder De felicitaties stroomden binnen, de verontwaardiging ook (lees: de online homohaat, vaak verpakt als hypocriete bezorgdheid)! En eerlijk is eerlijk: de criticasters hebben gelijk. Laten we hun argumenten dus eens serieus nemen.

1. 'Een kind heeft een vader en een moeder nodig.'

Klopt. Daarom ben ik er een groot voorstander van dat de overheid elke weduwe haar kind afneemt. Weduwnaars idem. Alleenstaande moeders en vaders: kind uit huis, vandaag nog. Stop ook maar meteen die onverantwoord opvoedende grootouders. Een principe is een principe. Kinderbescherming; grijp in.

2. 'Dat kind is besteld.'

Zeker. Net als elk kind dat via ivf of een spermadonor ter wereld komt. Voortaan alleen nog kinderen die na drie wijntjes per ongeluk zijn ontstaan. Dát noem ik verantwoord ouderschap.

3. 'Het is tegennatuurlijk.'

Absoluut. Net als de keizersnede, de couveuse en het vaccin. Wie terug wil naar de natuur, doe het dan consequent: ook geen antibiotica meer.

4. 'Dat kind wordt straks gepest.'

Ongetwijfeld. Door de kinderen van de mensen die dit roepen. Het probleem ligt dus duidelijk bij de baby. Dus niet bij de pesters, die ongetwijfeld worden aangemoedigd door de ouders die zich nu prematuur bezorgd maken. En die in geen velden en wegen te bekennen zijn als hun kind een pestkop blijkt.

5. 'Een premier heeft geen tijd voor een baby.'

Helemaal waar. Al kreeg Tony Blair in 2000 als zittend premier nog een zoon, en David Cameron in 2010 een dochter. Maar die hadden een vrouw thuis, dus dat telt niet.

Daarom eis ik harde maatregelen. Een landelijke vaderschaps- en moederschapscontrole aan de voordeur. Kinderbescherming in de wachtkamer van elke ivf-kliniek. Een meldplicht voor iedere vrouw die weduwe wordt, met een uithuisplaatsing binnen 24 uur. Wie A zegt, moet ook B zeggen. En mannen? Die mogen überhaupt geen kinderen, gezien de zorgwekkende statistieken dat juist heteroseksuele mannen massaal kindermisbruikers zijn (en vrouwenverkrachters, dat trouwens ook).

Of, en dat is wat er werkelijk gebeurt, je past deze kulargumenten alleen toe op twee mannen. Dan zijn ze niet bezorgd, maar selectief. En zolang ze niet even luid tegen hetero's worden geuit, mogen we ze gewoon bij hun naam noemen: homovijandig. En hypocriet.

Bamber Delver is vader van een zoon van inmiddels 29 en is een van de eerste openlijke homo-vaders in Nederland.