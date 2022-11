Twitter-tiran Elon Musk rolt de rode loper uit voor transhaters

Voorvechters van transgender-rechten maken zich zorgen over het nieuwe beleid van Musk. Zij vrezen dat de toch al toegenomen haat tegenover transgender personen zo nog verder wordt aangewakkerd. Afgelopen weekend kwamen er bij een schietpartij in een LHBTI-club in Colorado vijf mensen om het leven.

Musk heeft zich in het verleden herhaaldelijk denigrerend uitgelaten over transgenders. Een van zijn dochters die transgender is, wil mede daarom niets meer met hem te maken hebben. “Can’t win them all”, aldus de laconieke reactie van Musk, die voor zover bekend negen kinderen heeft.