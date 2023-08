Twitter is dood, lang leve Bluesky! (Als ik er ooit op kom)

Sinds Musk weer wat nieuwe veranderingen heeft doorgevoerd op het platform X (voormalig twitter) zit ik naarstig te zoeken naar een goede vervanging. Ik hoor interessante dingen over het nieuwe Bluesky , wat door de vorige eigenaar van twitter is opgezet en ik ben er dan ook wel benieuwd naar.

Twitter heeft mij heel lang veel plezier gebracht en fijne contacten opgeleverd maar het ziet er naar uit dat het zijn langste tijd gehad heeft. De nieuwste restricties, de limiet op berichten versturen en ontvangen en het eventueel verwijderen van de blokkeerknop geven mij het gevoel dat ik beperkt word in mijn vrijheid om contact te hebben met mensen, maar ook om mezelf te beschermen tegen het vele gespuis dat er rondloopt op twitter.

Want ja, natuurlijk heb ook ik te maken gehad met de grote hoeveelheid haat die er is. Het is dan fijn als je jezelf daartegen kunt beschermen dankzij de blokkeerknop. Als die straks verdwijnt kunnen mensen je ongelimiteerd beledigen en pijn doen. Dan gaat de lol van twitter er wel heel snel af denk ik.