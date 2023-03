Twitter-account journalist Chris Klomp gekaapt

Het Twitter-account van journalist Chris Klomp is gekraakt en in handen gevallen van een onbekende hacker. Dat is in het geval van Klomp extra problematisch omdat hij Twitter als medium gebruikt om zijn verhalen te verspreiden onder betalende abonnees. Die inkomstenbron is nu in gevaar. De hack volgt op de vele technische problemen waar Twitter mee kampt sinds miljardair Elon Musk, de Donald Trump van de tech-wereld, het medium heeft opgekocht en het merendeel van de medewerkers heeft ontslagen. Twitter is een belangrijke bron van nieuws voor veel journalisten. Klomp is pionier met het gebruik van het medium om een eigen publiek te bereiken.