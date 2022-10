Twindemie dreigt: zorgen over zwaarste griepseizoen in jaren

Dankzij alle coronamaatregelen viel het in de voorgaande jaren enorm mee met de griep. Lockdowns, mondneusmaskers en de anderhalve meter zorgden ervoor dat de influenzavirussen, die minder besmettelijk zijn dan sars-2, nauwelijks een kans kregen .

De komende winter zal dat vermoedelijk heel anders zijn. Het zuidelijk halfrond is dit jaar al hard geraakt. Australië had het zwaarste griepseizoen in vijf jaar – een voorbode van wat ons te wachten staat.