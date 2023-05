Twijfelachtige rol China als bemiddelaar tussen Rusland en Oekraïne

25 apr. 2023 - 19:24

Lol! De EU is echt in haar eigen sprookjes gaan geloven (niet natuurlijk, maar zo presenteren ze het voor de Buhne). Wat "denkt" men nou: dat China ECHT wil bemiddelen? Ik zou als de sodemieter met Poetin om de tafel gaan en stoppen met deze flinkdoenerij. Daarna bindende afspraken maken m.b.t een vrijgeleide voor de Oekrainers die dat willen en Poetin nogmaals spijkerhard wijzen op de Europese grenzen en NAVO . Tot slot ernstig je handelsbanden (en afhankelijkheid van) China onder de loep gaan nemen, en kom dan maar over een jaar of 30 maar weer eens terug. Met je valse hoop en oorlogshitserij (op het Maidan) waarvoor de Oekrainers nu de prijs mogen betalen. En je recente dikke, vette handelsakkoord met Peking.

