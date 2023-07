Tweede Kamerverkiezingen worden gehouden op 22-11, Jesse Klaver nu ook lid PvdA Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 288 keer bekeken • bewaren

Nederland gaat op woensdag 22 november naar de stembus om een nieuwe Tweede Kamer te kiezen. Dat meldt de NOS op basis van 'ingewijden'.

Demissionair minister Jetten, die zich vanmorgen kandidaat stelde voor het lijsttrekkerschap van D66 zei vanmorgen dat er nog "132 dagen tot de verkiezingen" zijn. "Dus we gaan ervoor."

De ministerraad neemt vrijdagmiddag een officieel besluit over de datum, die mede is gekozen om zo min mogelijk last te hebben van zomer- en najaarvakanties.

In 2006 werden er ook verkiezingen gehouden op 22 november. Het CDA eindigde toen als grote winnaar met 41 zetels, een resultaat dat dit jaar niet haalbaar lijkt zonder goddelijk ingrijpen. Wat overigens niet uit te sluiten valt omdat het bijzondere verkiezingen worden met veel nieuwe lijstrekkers en ontwikkelingen. Zo is GroenLinks-leider Jesse Klaver officieel lid geworden van de Partij van de Arbeid, waarmee zijn partij hoogstwaarschijnlijk gezamenlijk de verkiezingen in gaat. De leden kunnen tot en met zondag stemmen over dat plan.

In een opinieartikel in de Volkskrant schrijft Klaver dat het noodzakelijk is dat links samenwerkt:

De urgentie voor links-progressieve samenwerking is nu opnieuw enorm groot. Het is veel te lang ieder-voor-zich geweest. Italië vormt voor linkse partijen een voorbeeld van hoe het niet moet: omdat linkse leiders bij de verkiezingen niet over hun onderlinge verschillen heen konden stappen en weigerden een blok te vormen, kon rechts de macht grijpen en greep radicaal rechts het premierschap.