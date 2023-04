Tweede Kamer maakt einde aan tijdelijke contracten voor huurwoningen

De Tweede Kamer stemt in meerderheid in met een initiatiefwet van PvdA en ChristenUnie die huurcontracten met een geldigheidsduur van 2 jaar verbiedt. Sinds 2016 mogen verhuurders in de vrije sector hun huurders zo'n contract opleggen. Het idee achter dat beleid was dat er dan meer huurwoningen zouden bijkomen. Dat blijkt echter in de praktijk niet zo te zijn. Het nieuwe contract wordt door huizenbezitters daarentegen gebruikt als lucratief verdienmodel omdat het tijdelijke contract verhuurders in staat stelt iedere twee jaar de huur fors te verhogen. Daardoor ontstaat een spiraal van onbetaalbare huren.