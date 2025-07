Tweede Kamer toch akkoord met xenofoob asielpakket Wilders

Het CDA keerde zich woensdag tegen beide wetten, vooral vanwege de dinsdag toegevoegde strafbaarstelling van illegaliteit én hulp aan ongedocumenteerden. Dit zorgde wel ook even voor paniek bij SGP en NSC, die vreesden dat niet alleen hulporganisaties maar ook kerken vervolgd zouden kunnen worden voor humanitaire hulp. En kerken, ja dat is natuurlijk niet de bedoeling van xenofobe wetgeving. Minister Van Weel (VVD, Justitie en Veiligheid) moest tot middernacht uitleg geven en beloofde de Raad van State om advies te vragen. Hoewel NSC in principe tegen de wet zegt te zijn, ging de partij (1 zetel in de peilingen) toch akkoord omdat fractievoorzitter Van Vroonhoven naïef genoeg bleek om te geloven dat er heus niet zo streng zal worden gehandhaafd.