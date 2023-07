Tweede Kamer maakt einde aan wrede huisuitzettingen van weeskinderen na overlijden ouders

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat elk jaar zo’n 205 jongeren in de leeftijd van 16 tot 30 jaar wees worden. Gemiddeld 82 van hen wonen ten tijde van het verlies samen met hun ouders in een corporatiewoning. Volgens VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis zijn de afgelopen jaren ‘meerdere weeskinderen door corporaties op straat gezet’ nadat hun ouders overleden. Het kabinet heeft wel afspraken gemaakt met corporaties om kinderen in dat soort situaties niet te dwingen snel te verhuizen, maar volgens Koerhuis gebeurt dat nog steeds: ,,Geen enkel weeskind mag ooit nog deze onmenselijke behandeling krijgen.’’ (…) Volgens Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks) gaat het om ‘hartverscheurende verhalen van jongeren die midden in het rouwproces te horen kregen dat ze hun huis uit moeten’. ,,En die in sommige gevallen zelfs in de daklozenopvang terechtkomen.’’