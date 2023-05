Tweede Kamer maakt einde aan tijdelijke contracten bij particuliere kamerverhuur

Het amendement is een toevoeging op het initiatiefwetsvoorstel van de PvdA en ChristenUnie om een tijdelijk contract te verbieden voor zelfstandige woonruimten. D66 en SP misten in het initiatief de problemen die steeds meer studenten ervaren met hun kamers.

Sinds het in 2016 mogelijk werd om tijdelijke huurcontracten aan te bieden, worden er volgens D66 en SP amper meer (langduriger) campuscontracten aangeboden door huisbazen. Dat zorgt voor veel stress en onzekerheid, aldus SP-Kamerlid Sandra Beckerman en haar D66-collega Faissal Boulakjar. Studenten hebben in hun ogen juist een stabiele uitvalsbasis nodig in plaats van steeds op zoek te moeten naar andere woonruimte. Ook durven studenten vanwege die onzekerheid amper te klagen bij hun huisbaas over ernstige gebreken zoals lekkages of rotte kozijnen. Voor particuliere verhuurders is het aanbieden van korte contracten aantrekkelijk, omdat ze bij een nieuw contract de huur kunnen verhogen.