Tweede Kamer debatteert over regeringsverklaring Wilders 1

In de Tweede Kamer legt minister-president Dick Schoof namens Wilders 1 de regeringsverklaring af. Het is een aparte situatie want de bijbehorende beleidsplannen moeten de komende weken nog gemaakt worden. Na de woorden van Schoof krijgen de fractievoorzitters het woord, waaronder coalitieleider Geert Wilders. Donderdag reageert het kabinet.