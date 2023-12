Tweede Kamer stemt in unieke spoedvergadering voor hertelling bij Tilburgse stembureaus

De in vier Tilburgse stembureaus uitgebrachte stemmen moeten herteld worden, ook al is de verkiezingsuitslag al officieel bekendgemaakt. Dat heeft de Tweede Kamer zaterdagochtend besloten in een zeer zeldzame spoedzitting. In allerijl moesten de volksvertegenwoordigers naar Den Haag gaan om te beslissen nadat vrijdagavond laat bekend was geworden dat een besluit noodzakelijk was. De spoedvergadering was ook in recordtijd weer voorbij en duurde slechts drie minuten.