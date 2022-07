Tweede dode in Spanje door apenpokken, ook New York kondigt noodtoestand af Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 66 keer bekeken • bewaren

In Spanje is een tweede patiënt overleden aan de gevolgen van het apenpokkenvirus. Vrijdag werd de eerste dode gemeld. Het land telt tot nu toe 3750 geregistreerde besmettingsgevallen. 120 van hen zijn in het ziekenhuis opgenomen waar er dus twee van zijn overleden. In Nederland is de ziekte inmiddels 878 keer vastgesteld. Er zijn tot nu toe 18.000 gevallen bekend in 78 landen.

Ook in Brazilië is inmiddels een besmet persoon overleden. Het ministerie van Volksgezondheid benadrukt dat het slachtoffer ook andere medische problemen had en er geen reden is voor paniek. Het is voor het eerst dat personen buiten het Afrikaanse continent overlijden aan de ziekte.

De VRT meldt dat nu ook de Amerikaanse staat New York de noodtoestand heeft uitgeroepen over het virus:

Donderdag had New York het virus al uitgeroepen tot een direct gevaar voor de volksgezondheid. Ook de stad San Francisco riep de noodtoestand uit. Eerder deze week lieten de autoriteiten weten dat New York 110.000 extra dosissen van het apenpokkenvaccin zou krijgen van de federale overheid. 80.000 vaccins gaan naar New York City waar er de voorbije dagen al mensen op campussen aanschoven om een eerste prik te krijgen.

Het virus circuleert vooralsnog vooral binnen de homogemeenschap, onder mannen die seks hebben met mannen, maar het is geen soa. In principe kan iedereen de ziekte oplopen. Mannen wordt door de wereldgezondheidsorganisatie WHO geadviseerd het aantal mannelijke sekspartners dat ze hebben te beperken.

In Nederland is in drie grote steden een vaccinatiecampagne van start gegaan. RTV Utrecht meldt:

Duizenden prikken verwacht de GGD de komende weken te zetten in het oude casino. Deze locatie was al ingericht voor de coronavaccinaties, maar opent nu dus ook de deuren voor de apenpokkenvaccinaties. Al zal het niet zo massaal worden als met de coronaprikken. "Veel mensen zullen niks met het virus te maken krijgen", legt arts en coördinator afdeling seksuele gezondheid, bij de GGD regio Utrecht, Mark van den Elshout uit. "De besmettingen vinden nu plaats binnen specifieke groepen. Om dat zo te houden zetten we met de vaccins in op de groep die het meest risico loopt."