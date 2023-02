Tweede Chinese surveillanceballon opgedoken Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 163 keer bekeken • bewaren

Er is een tweede mysterieuze Chinese ballon opgedoken, dit keer boven Latijns-Amerika. Dat heeft het Pentagon laten weten. Waar de ballon exact zweeft is niet bekendgemaakt, maar volgens de VS gaat het ook nu om een surveillance-ballon. In het Noord-Amerikaanse luchtruim zweeft ook al zo’n ballon, volgens de Chinezen gaat het om een uit koers geraakte weerballon.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken stond op het punt een bezoek te brengen aan China, toen de ballon opdook. Daarop werd het bezoek direct uitgesteld. Blinken is momenteel in Zuid-Korea, waar hij vrijdag een ontmoeting had met een Chinese topdiplomaat. Blinken heeft laten weten dat “de aanwezigheid van de ballon in het Amerikaanse luchtruim een duidelijke schending is van de Amerikaanse soevereiniteit en internationale wetgeving”.

China heeft op zijn beurt excuses aangeboden voor de aanwezigheid van de ballon en zegt dat het slechts om een meteorologisch meetinstrument gaat dat uit koers is geraakt, China zegt het de VS kwalijk te nemen dat er “ongefundeerde beschuldigingen” worden geuit over spionage. Volgens kenners is de kans klein dat het inderdaad een weerballon is, aangezien die normaliter kleiner zijn dan dit exemplaar en ook zou deze ballon zijn uitgerust met opvallend veel apparatuur, wederom ongebruikelijk voor een weerballon.