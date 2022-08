Twee tieners in Duitsland besmet met apenpokken

3 aug. 2022 - 20:24

@Bert en Rode Diesel, Jullie citeren 1 rapport uit 2013 en negeren de meerdere studies die worden genoemd in de bron die ik gaf. Jullie negeren ook wat in mijn bron genoemd wordt: "Research on gay sexual behavior may overrepresent promiscuous respondents.[34][27][35] This is because gay men are a small portion of the male population, and thus many researchers have relied on convenience surveys to research behavior of gay men. Examples of this type of sampling includes surveying men on dating apps such as Grindr, or finding volunteers at gay bars, clubs and saunas. Convenience surveys often exclude gay men who are in a relationship, and gay men who do not use dating apps or attend gay venues."