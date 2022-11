Levenslange celstraffen voor daders aanslag op vlucht MH17 Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 105 keer bekeken • bewaren

Vlucht MH17 is uit de lucht geschoten door een Buk-raket die is afgevuurd uit een door Rusland gecontroleerd gebied in Oost-Oekraïne. Dat heeft de rechtbank op Schiphol donderdag geconcludeerd. Bij de aanslag op het vliegtuig werden alle 298 inzittenden gedood, waaronder 196 Nederlanders. Drie van de vier verdachten zijn schuldig bevonden en hebben een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen.

Er stonden vier verdachten terecht, rebellenleider en lokale “minister van Defensie” Igor Girkin (51), zijn rechterhand Sergej Doebinski (60), en de commandanten Oleg Poelatov (56) en Leonid Chartsjenko (50). De eerste drie zijn Russen, de laatste een Oekraïense separatist. Omdat Rusland geen verdachten uitlevert, was geen van hen aanwezig bij de rechtszaak. Alleen Poelatov liet zich vertegenwoordigen door Nederlandse advocaten. Hij is ook de enige van de vier die is vrijgesproken omdat hij geen rol zou hebben gespeeld bij de aanslag. De andere drie hadden volgens de rechter wel degelijk een rol in het neerhalen van MH17.

De rechtbank oordeelde dat er voldoende bewijs is voor een veroordeling. Dar bewijs bestaat uit foto’s van het rookspoor, satellietbeelden en getuigenverklaringen. De NOS meldt:

‘Doebinski had volgens de rechtbank een organiserende en sturende rol, terwijl Chartsjenko zich bezighield met het veldwerk. Girkin was eindverantwoordelijk voor de strijd en de inzet van militaire middelen. Hoewel hij in afgeluisterde gesprekken niet expliciet over een Buk-raket sprak, wilde hij wel luchtafweer. "We kunnen zonder meer stellen dat hij de inzet van de Buk placht te aanvaarden vanwege zijn rol en hoge positie."’

Naast een levenslange celstraf, is het drietal veroordeeld voor het betalen van schadevergoedingen aan de nabestaanden die bestaat uit enkele tienduizenden euro’s per slachtoffer. In totaal bedraagt de schadevergoeding ruim 16 miljoen euro.

De Oekraïense president Zelenski heeft via een adviseur laten weten dat het vonnis “juridisch en moreel hoogst symbolisch is” en dat van het vonnis een duidelijk signaal uitgaat naar Rusland dat "elke oorlogsmisdaad die door Russen wordt gepleegd zal worden vastgelegd, onderzocht en afgerond".