Twee racistische aanslagen dit weekend in Nederland, Wilders jubelt Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 997 keer bekeken • bewaren

Een snackbar in de Haagse wijk en PVV-bolwerk Duindorp is voor de tweede maal aangevallen door rechtsextremisten. Bij de eetgelegenheid van Zuhair Alyousefi (20), die als vluchteling uit Jemen naar Nederland kwam, werd eerst de racistische tekst "white power" op de gevel gekalkt, vervolgens vlogen er stenen en eieren door de ruiten. Dat meldt het AD.

De krant schrijft dat in mei al een paar ramen worden ingegooid en worden er leuzen als ‘white power’ op de buitenmuren gekalkt. Volgens Alyousefi het werk van 'racistische Duindorpse kinderen'. Ook maakte hij er afgelopen week een video over op sociaal netwerk TikTok. Daarna gaat het weer mis.

Het AD schrijft:

De video wordt daarna snel door TikTok verwijderd, naar zijn zeggen, maar vandalen hebben ‘m klaarblijkelijk al gezien. Vermoedelijk als reactie daarop zijn donderdagavond de ramen opnieuw bekogeld, nu met stenen en eieren. Een paar meter verderop is ook een vuilcontainer in brand gestoken.

De politie is een onderzoek gestart, maar Alyousefi die de snackbar samen met zijn vader runt, wil weg: "Nederlanders accepteren mij niet. Klanten zeggen ook: deze buurt is niet voor jullie."

Albergen

Vrijdagavond was het ook raak in het Overijsselse Albergen. Daar werd vanuit een passerend voertuig een projectiel afgeschoten richting het azc.

Enkele personen stonden buiten op het moment van het incident, waarbij een van hen werd geraakt door het projectiel. De impact heeft geen bloedingen of ernstige verwondingen opgeleverd. Het bleef bij een blauwe plek. Meerdere politie-eenheden en een ambulance kwamen ter plaatse naar aanleiding van de melding.

Sinds Geert Wilders zijn eenmanspartij PVV heeft teruggetrokken uit het meest extreemrechtse kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog, gaat hij weer vol op het orgel tegen asielzoekers en migranten, iets wat hij tijdens de kabinetsdeelname met een flinterdun doekje had bedekt. Zo liet hij meermaals belagers van azc's weten dat hij achter hen stond en noemde hij de aanslagplegers "helden". Op zondag, het weekend van de extreemrechtse aanslagen waaronder die op een azc, schreef Wilders op X: "Goedemorgen Nederland! Tijd om op te staan! Genoeg is genoeg! Geen AZC's meer! Nederland weer van ons!"