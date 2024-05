Twee miljoen doden om op 4 mei niet te vergeten

In 1940 boden nationalistische leiders het koloniale bewind onder gouverneur generaal Van Starkenborgh Stachouwer aan de verdediging van Indonesië tegen buitenlandse vijanden samen ter hand te nemen. Daar kwam geen reactie op. De onderdanen stonden dan ook aan de kant toen de nood aan de man kwam.

Als gevolg van de Tweede Wereldoorlog en de daarop volgende bezetting kwamen twee miljoen Indonesiërs om het leven. Let wel: zij stierven voor de koloniale oorlog die Nederland van 1945 tot 1949 voerde.

In Nederland zelf vielen bij elkaar 280.000 slachtoffers. Laten we de twee miljoen in Indonesië niet vergeten.