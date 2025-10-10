Twee miljard euro staatssteun aan Tata Steel en exorbitante salarissen voor de directie Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 329 keer bekeken • bewaren

Roel Berghuis Oud-Vakbondsbestuurder FNV Persoon volgen

“Een grote stap voorwaarts”, noemde Tata Steel Nederland de intentieovereenkomst met de overheid voor een toekomstbestendige staalproductie. Er werden afspraken gemaakt over doelen, financiering en planning die moeten leiden tot een gezondere leefomgeving en met ruim 40% minder CO2-uitstoot. Het demissionaire kabinet wil 2 miljard euro in de eerste fase maximaal steken in de vergroening van Tata Steel Nederland. Werknemers enthousiast, al waren er waarschuwingen: ‘Pas op voor een jarenlang subsidie-infuus bij India’. Ook zijn er de commentaren: “En wie controleert de 2 miljard euro staatssteun aan Tata Steel? De overheid krijgt namelijk nul aandelen. Wat onacceptabel is”.

Follow the Money

Een paar dagen later een nieuwsbericht op het platform voor onafhankelijke onderzoeksjournalistiek Follow the Money: “Salaris van Tata-directie verdubbeld, terwijl medewerkers geen kerstpakket krijgen”. Volgens onderzoeksjournalist Jan Daalder ligt het gemiddelde jaarsalaris van een directielid inmiddels boven de miljoen euro, ruim twee keer zoveel als vier jaar geleden.

FNV Tata-vakbondsbestuurder Cihan Lacin schrikt van de salarisverhoging. Dat is begrijpelijk. De FNV heeft zich de laatste jaren bij de cao-onderhandelingen ingehouden vanwege de crisis in de staalindustrie. De laatste jaren wordt bij de staalfabriek op alles bezuinigd om miljoenenverliezen op te vangen. Koffie op de werkplek mocht niet. Al vier jaar wordt aan het personeel geen kerstpakket meer verstrekt. Bezuinigingen op trainingen, schoonmaak en op bosjes bloemen. En er moeten 1250 medewerkers in een massaontslag verdwijnen. De productie is vaak zwaar onderbezet en er is sprake van grote werkdruk. Iedereen moet de broekriem aanhalen.

Het goede voorbeeld geven

In zo’n situatie moet je als directie een band met je medewerkers opbouwen, zou je zeggen. Uitstralen dat je er samen voor gaat. Het goede voorbeeld geven. “We verbinden, we veranderen, we zorgen voor elkaar,” zijn de 3 kernprincipes van de directie van Tata Steel Nederland.

“We voelen ons verantwoordelijk voor de samenleving en voor elkaar. Door de juiste omstandigheden te creëren voor onze klanten en onze medewerkers, helpen we hen beter te presteren. Met persoonlijk drijfveren werken we aan de toekomst. Samen staan we voor grote uitdagingen, maar met elke kleine verandering die we doorvoeren, dragen we bij aan grote successen” - De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Tata Steel Nederland

En dan deze absurde zelf gegeven exorbitante salarisverhoging. Zelfverrijking en graaiers. Andere woorden komen niet in mij op. Shareholdersvalue in zijn slechtste soort. De Wet Normering Topinkomens verbleekt. Bij Tata Steel Nederland krijgen de directieleden nu 4 keer de Balkendenorm! Het draagvlak voor de staatssteun gooi je in één keer te grabbel. De voorspelbare verklaring van Hans van den Berg zal wel zijn: “We verdienen minder dan andere directies in internationale concerns en dus moesten we onze salarissen aanpassen”.

De verdubbelde salarisverhoging in vier jaar tijd voor de directie van Tata Steel Nederland is van een ongekende schaamteloosheid.

Staak ze weg en laat ze hun salaris halveren!