Twee jaar cel geëist tegen extreemrechtse haatzaaier Dries Van Langenhove

Tegen de extreemrechtse Belgische oud-politicus Dries Van Langenhove (Vlaams Belang) is twee jaar celstraf geëist. Dat meldt ANP. Van Langenhove wordt ervan verdacht als leider van de fascistische jongerenbeweging Schild en Vrienden te hebben aangezet tot racisme. Ook was hij in het bezit van pepperspray.

Het gerechtelijk onderzoek naar Schild en Vrienden werd gestart na een uitzending van de Vlaamse omroep VRT in 2018. Journalisten ontdekten toen dat Dries Van Langenhove en andere leden in verborgen chatgroepen racistische, antisemitische, seksistische en gewelddadige afbeeldingen met elkaar deelden en daarop instemmend commentaar gaven. In niet-openbare groepen op internet werd door de leden haat gezaaid tegen onder meer migranten, mensen van kleur en vrouwen.

Aan de chats deden honderden mensen mee. Het Openbaar Ministerie heeft er uiteindelijk zeven geselecteerd om het achterliggende patroon achter de haatzaaiende berichten en beelden te onderzoeken en te bestraffen. Tegen zes leden uit de groep wordt nu zes maanden cel en 8000 euro boete geëist. De zwaarste straf vraagt het Belgische Openbaar Ministerie voor Van Langenhove als oprichter en aanjager van de groep.