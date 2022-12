Twee derde van de gemeenten doet nauwelijks moeite om racisme tegen te gaan

“Twee derde van de gemeenten weigert dus eigenlijk om beleid te ontwikkelen. Dat is diep treurig", liet Baldewsingh weten in het NOS Radio 1 Journaal. Ook zei hij dat veel gemeenten de urgentie niet voelen om iets tegen racisme te doen: "Ik heb contact gehad met meerdere burgemeesters. Een burgemeester zei dat hij meer meldingen kreeg over integriteit dan over discriminatie. Maar dat is natuurlijk niet zo gek als je helemaal geen discriminatiebeleid hebt."