Twee Boeing-klokkenluiders dit jaar op mysterieuze wijze overleden, derde vreest voor zijn leven

Joshua Dean, de klokkenluider die de ernstige productiefouten in de Boeing 737 Max-toestellen aankaartte, is plotseling overleden. De pas 45-jarige Dean kreeg opeens ademhalingsklachten en stierf korte tijd later. Frappant is dat Dean de tweede Boeing-klokkenluider is die dit jaar plots sterft.

In 2018 en 2019 waren er twee 737 Max-toestellen betrokken bij fatale crashes waarbij 346 mensen om het leven kwamen. Dean werkte als kwaliteitscontroleur bij Spirit AeroSystems, een leverancier van Boeing. Hij diende een klacht in bij de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA wegens “ernstig en grof wangedrag door het senior kwaliteitsmanagement van de 737-productielijn”. Dean werd daarop ontslagen door Spirit.

Volgens Amerikaanse media kreeg Dean plots moeite met ademhalen. Hij werd in het ziekenhuis geïntubeerd, maar stierf twee weken later als gevolg van een ernstige longontsteking en een infectie. In maart kwam ook een andere klokkenluider, John Barnett (62) te overlijden aan wat een zelf aangebrachte schotwond lijkt.

Barnett werkte bijna dertig jaar voor Boeing en stapte uiteindelijk naar de New York Times om melding te maken van “clusters van metalen splinters die over de bedrading van de vluchtbesturingen hingen en die catastrofale schade hadden kunnen veroorzaken als ze door de draden waren gedrongen”. Barnett was met zijn bevindingen naar het management gegaan, maar die hadden zijn klachten genegeerd en in plaats daarvan Barnett naar een andere werkplek gestuurd.

Vorige maand vertelde weer een andere Boeing-klokkenluider, Sam Salehpour, aan het Amerikaanse Congres dat er “geen veiligheidscultuur” bestond bij Boeing. Ook zei hij dat werknemers die alarm sloegen “genegeerd, gemarginaliseerd, bedreigd, buitenspel gezet en erger” werden. Hij zei dat hij “fysiek geweld” vreesde omdat hij naar buiten was getreden.