Twaalf gemeenten verbieden afsteken van vuurwerk bij jaarwisseling

Het kabinet durft een verbod op de levensgevaarlijke vuurwerktraditie nog niet aan, daarom gaan gemeenten maar op eigen houtje over tot een verbod op het afsteken van vuurwerk door consumenten. De NOS ontdekte dat dit jaar al twaalf gemeenten het afsteken van vuurwerk verbieden, ook met Oud & Nieuw. Dat is onder meer het geval in de grote steden Amsterdam en Rotterdam. Tien andere gemeenten zijn van plan de komende jaren over te gaan tot een dergelijke maatregel. Nu doen Schiedam, Haarlem, Bloemendaal, Heemstede, Apeldoorn, Nijmegen, Heumen, Mook en Middelaar, Soest en Utrechtse Heuvelrug al mee met zo'n verbod.