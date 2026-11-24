Twaalf cent voor iedere gevraagde dollar Opinie Vandaag • leestijd 4 minuten • 177 keer bekeken • Bewaren

Fons Burger Schrijver, journalist en activistisch ondernemer Persoon volgen

Ons aller Wopke krijgt zijn zin. Vermoeid en geëmotioneerd hield hij zijn eigen “slotstatement” op zondag tijdens de COP. In de voorgestelde slottekst géén passage over de afbouw van de fossiele brandstof. Het breekpunt voor de teleurgestelde Eurocommissaris.

In de concepttekst was wél ruimte voor CO₂-afvang gemaakt. Dat zou heel veel oplossen van de miljoenen tonnen CO₂-uitstoot. Natuurlijk een wassen neus. Eerst staal, beton en pijpleidingen fabriceren, hetgeen al een hoop CO₂ uitstoot kan kosten, om vervolgens warmte en stroom te gebruiken om CO₂ af te vangen, samen te persen en op te slaan. Dat zal dan wel grotendeels met fossiele energie gebeuren, zodat het netto-rendement al minimaal is.

Maar hoeveel lost het op? Wereldwijd hebben de installaties die al draaien samen een afvangcapaciteit van 68 miljoen ton per jaar. Daar staat ruim 38 miljard ton fossiele CO₂-uitstoot tegenover. Minder dan twee promille. En capaciteit is wat een installatie aankan. Hoeveel er echt permanent wordt opgeslagen, is een andere vraag. Zelfs als we de capaciteit vervijfvoudigen, komen we nog niet aan de 1 procent van wat we nu uitstoten. Ter vergelijking: alleen al in 2025 steeg de fossiele CO₂-uitstoot met 1,2 procent. Voor 2026 wordt een kleine daling geraamd. Dan voegen we nog altijd ruim 38 miljard ton fossiele CO₂ toe.

Geen slotverklaring. De bestaande afspraken uit Parijs en Dubai blijven staan. De vraag blijft natuurlijk: wat maakt het echt voor verschil? In Washington, Moskou of Beijing gebeurt er waarschijnlijk weinig op korte termijn. Trump denkt alleen aan de benzineprijzen die zijn macht sinds de midterms danig hebben ondergraven. Beijing heeft zijn (nieuwe) kolencentrales nog veel te hard nodig om economisch te blijven doorgroeien. Rusland kan zich aan het Oekraïense front wel overgeven als ze geen olie meer konden verkopen. Saoedi-Arabië lobbyde tegen fossiele taal en die hebben met de VAE niet alleen grote belangen, maar ook vele vrienden als het gaat om het blokkeren van ongewenste slotakkoorden.

Stel dat die fossiele passage er wél in had gestaan. Welke kolencentrale was maandag dichtgegaan? In Dubai hadden we al afgesproken dat we van kolen, olie en gas af moesten. In Antalya wilde Hoekstra die afspraak herhalen. Dan had hij een regering die een nieuwe kolencentrale liet bouwen kunnen vragen: hoe rijm je dat met wat je gisteren hebt beloofd? Een terechte vraag. Maar die centrale had maandag nog steeds haar vergunning gehad.

Ondertussen gaat elektrificatie overigens gewoon door. In 2025 was in China meer dan de helft van de verkochte nieuwe auto’s volledig elektrisch of plug-inhybride. In Europa ruim een kwart, in de VS ongeveer één op de tien. Het bedrijfsleven maar ook veel overheden die zelf niet over oliebronnen beschikken, zien de voordelen van alternatieve energie natuurlijk wel. Die transitie komt er toch wel, dus het gaat allemaal alleen om de belangen op de korte termijn. De enige vraag is of de vertragingen die ontstaan niet kunnen leiden tot onherstelbare schade aan het klimaat, de biodiversiteit en de planeet in het algemeen.

Maar de olifant in de kamer gaat natuurlijk weer over harde cash. En helaas moeten we het daarvoor ook blijven doen met de uitspraken uit het verleden.

Arme landen worden zich steeds bewuster van het feit dat ze op wereldschaal een heel kleine bijdrage leveren aan de CO₂-uitstoot terwijl ze de meeste schade lijden. Er bestaat daarvoor een fonds, ingesteld tijdens zo’n klimaattop. Voor de eerste ronde had het fondsbestuur 342 miljoen dollar gereserveerd. Dat bedrag stond in het rapport dat in Antalya op tafel lag. Afgesproken in Dubai en bevestigd op de laatste top in Antalya. 119 landen vroegen samen 2,8 miljard dollar voor geleden schade. Twaalf cent per gevraagde dollar. Daar komt nog bij dat de werkelijke schade nog vele malen groter is dan wat is aangevraagd.

Bovendien kwamen de toezeggingen maar deels binnen. Wereldwijd 823 miljoen dollar toegezegd, eind juli is nog maar 486 miljoen ontvangen. De Europese Commissie tekende in Antalya voor 25 miljoen euro die al in Dubai was toegezegd. Er kwam geen antwoord van Hoekstra op de vraag hoeveel nieuw geld Europa bereid was vast te leggen. Amerika spant als grootste historische CO₂-uitstoter de kroon. Het land heeft tot nu toe 17,56 miljoen dollar betaald. Iets meer dan een halve cent per gevraagde claims.

Neem het kleine Caribische eiland Dominica. Een van de procentueel laagste uitstoters van CO₂ (circa 170.000 ton per jaar). Na de orkaan Maria in 2017 had het eiland 1,31 miljard dollar aan schade en economische verliezen. Meer dan tweemaal wat het eiland in een jaar produceerde. Uit het VN-klimaatschadefonds heeft Dominica voor zover publiek bekend nog niets gekregen.

In 2022 vond Hoekstra het jaartal 2030 in de Nederlandse stikstofafspraak niet heilig. Zijn partij was bereid het kabinet erover te laten vallen. In Antalya vond hij een akkoord zonder verwijzing naar fossiele afbouw onaanvaardbaar. Een tijdje Europa heeft deze Christelijke democraat geen kwaad gedaan. Hij had gelijk in Turkije. Als je het op een klimaattop niet eens meer over kolen, olie en gas kunt hebben, waar ben je dan eigenlijk voor bij elkaar gekomen? Maar al had hij zijn zin gekregen, dan was er maandag nog geen kolencentrale dichtgegaan. Met een afspraak over hoeveel geld er na een ramp beschikbaar komt, en wanneer, had iemand op Dominica tenminste kunnen uitrekenen wanneer ze kunnen beginnen met het herstel dat de schade van de orkaan Maria heeft aangericht kwam ook geen uitspraak.

Nu vragen we landen die nauwelijks aan de opwarming hebben bijgedragen om de schade op te nemen, een aanvraag te schrijven en te wachten op een vergadering. Voor elke dollar die ze vragen, hebben we twaalf cent gereserveerd. De rest mogen ze zelf zien te vinden. Waarschijnlijk bij een bank in een land dat rijk is geworden met kolen, olie en gas.