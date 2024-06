Tv-recensent verlaat katholieke kerk na bekijken schokkende docu Meisjes van de Goede Herder Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 505 keer bekeken • bewaren

Wilfred Takken, tv-recensent bij NRC, laat zich uitschrijven uit de katholieke kerk. Hij maakt dat in de krant bekend nadat maandagavond op NPO2 de eerste aflevering van vierdelige VPRO-documentaire Meisjes van de Goede Herder werd uitgezonden. In die documentaire van Britta Hosman wordt aan de hand van getuigenverklaringen het schandaal rond de kloosterorde de Goed Herder blootgelegd. Die orde vangt in tal van landen jonge meisjes op. Althans, dat beweren de nonnen. In werkelijkheid worden de kwetsbare kinderen gruwelijk mishandeld. De meisjes moesten onder meer dwangarbeid verrichten in wasserijen en naaitateliers,

In Ierland, Canada en de Verenigde Staten zijn op de kloosterterreinen van de orde anonieme graven gevonden met daarin duizenden lichamen van mishandelde kinderen. In vijf tehuizen in Nederland worden van 1860 tot 1978, 20.000 meisjes met een moeilijke jeugd opgevangen. Hosman ontdekt dat er ook hier honderden anonieme graven zijn op een voormalig terrein van de orde in Almelo.

In de documentaire komt ook de huidige directeur van De Goede Herder aan het woord. Tot verbijstering van Takken tracht die de getuigenissen van de slachtoffers en de misdaden te bagatelliseren. Hij volgt daarmee de lijn van de kerk die al tientallen jaren tracht de misdaden in de doofpot te houden.

De directeur zegt precies de verkeerde dingen en fungeert zo als ideale schurk in het verhaal. De eensluidende getuigenissen van zestig slachtoffers zet hij rustig weg als twijfelachtig. Hij spreekt liever van „het lijden dat ze hebben ervaren, volgens hun eigen waarheid”. De nonnen hadden „met de beste bedoelingen die meisjes willen helpen”. En: „Je moet het in zijn tijd zien, mensen gingen anders om met kinderen.”

Voor de vijftiger Takken is het optreden reden definitief afscheid te nemen van de kerk waarin hij is grootgebracht.

Meneer pastoor, u begrijpt, mijn toewijding aan de katholieke kerk werd door deze documentaire niet bepaald bevorderd. Wie de God van liefde en vrede wil leren kennen, heeft in uw kerk niets te zoeken. Daarom besluit ik hierbij de Rooms-Katholieke Kerk te verlaten en verzoek u om daarvan aantekening te maken in het doopregister van mijn parochie. Ik ben op 20 juni 1967 gedoopt in de Spaarnekerk. Een prachtige neogothische kerk trouwens. Helaas gesloopt. Moge de genade van Jezus Christus met u en uw kerk zijn.