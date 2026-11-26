Tv-presentatrice bedreigd met tuchtmaatregel na kritiek op ruimte voor extreemrechts bij publieke omroep Actueel Vandaag • leestijd 3 minuten • 795 keer bekeken • Bewaren

De Spaanse Kiesraad is een tuchtprocedure gestart tegen tv-presentatrice Silvia Intxaurrondo van het best bekeken programma van de publieke omroep RTVE. Intxaurrondo waagde het om live op tv de vraag op te roepen of de publieke omroep wel een platform moet bieden aan extreemrechts. Ze deed dat begin november tijdens een discussie over een tv-optreden van de leider van de fascistische partij Vox. Zondag zijn er in Spanje verkiezingen en de kans bestaat dat er voor het eerst sinds het einde van de fascistische dictatuur van generaal Franco, die van 1939 tot 1975 duurde, weer een extreemrechtse partij - mede - aan de macht komt.

Silvia Intxaurrondo verklaarde in de uitzending onder meer dat de opvatting bij de publieke omroep is dat er wel ruimte moet zijn voor extreemrechts maar dat “het voelt alsof die plek beperkt moet blijven, omdat het (extreemrechts) een risico vormt.”

De Centrale Kiesraad besloot deze week een tuchtprocedure te starten tegen de presentatrice wegens vermeende schending van de neutraliteit tijdens de verkiezingscampagne. Die maatregel leidt tot protesten. Het bestuur van de publieke omroep noemt het een aanval op de persvrijheid. In een verklaring stelt de raad van bestuur van de RTVE dat “het instellen van een individuele tuchtprocedure tegen een mediaprofessional een ongekende maatregel is, juridisch onjuist, en uiterst schadelijk voor de journalistieke praktijk in een democratische samenleving.”

De Federatie van Verenigingen van Journalisten van Spanje (FAPE) heeft van de Centrale Kiesraad (JEC) geëist dat de tuchtprocedure tegen Silvia Intxaurrondo wordt ingetrokken en geseponeerd. De organisatie is van mening dat dit besluit een "buitensporige reactie" vormt en waarschuwt voor de gevolgen die dit kan hebben voor de uitoefening van de journalistiek, zeker tijdens verkiezingsperioden. De vakvereniging is vooral verbolgen dat de klacht zich richt tegen een individuele journalist in plaats van de omroep als organisatie. Het viseren van individuen zou zelfcensuur uitlokken.

“Ik stelde vragen, opende het debat en bood ruimte om afwijkende standpunten te verdedigen – en toch heeft de Centrale Kiesraad (JEC) een tuchtprocedure tegen mij gestart,” reageerde Intxaurrondo de volgende dag tijdens de uitzending van La hora de La 1. Ze kondigde aan dat ze van plan is in beroep te gaan “totdat alle juridische wegen zijn uitgeput.” “In tegenstelling tot anderen weiger ik concessies te doen aan de persvrijheid. Journalistiek draait niet alleen om het aanreiken van een microfoon; het gaat om het stellen van vragen en het aanzwengelen van debatten,” stelde ze ter verdediging.

De discussie richt zich onder meer op de vraag of journalisten mensenrechten en de democratie mogen verdedigen.

Dinsdag, terwijl ze haar gedachten over de tuchtprocedure deelde, stelde de presentatrice ook de neutraliteit van de Centrale Kiesraad ter discussie: “Is de Kiesraad neutraal als het gaat om fascisme versus democratie? Is hij neutraal wat betreft wetenschap versus de theorie dat de aarde plat is? Is hij neutraal in de kwestie van een gedocumenteerde genocide versus de ontkenning daarvan? Is hij neutraal tussen een bewezen leugen en een vastgestelde waarheid? Worden democratische principes, gelijkheid en fundamentele rechten opgeschort tijdens een verkiezingsperiode?”

Ze verklaarde de procedure met geheven hoofd tegemoet te zien. “Ik zal niet stoppen met het stellen van mijn vragen,” concludeerde Intxaurrondo.

In Nederland is een inhoudelijk debat over het al dan niet ruimte geven aan extreemrechtse politici bij de publieke omroep vrijwel onmogelijk. Anders ligt dat in Franstalig België. In Wallonië is in de mediawet opgenomen dat vertegenwoordigers van extreemrechtse partijen nooit live op radio of tv geïnterviewd mogen worden. Dit om te voorkomen dat discriminerende uitlatingen worden verspreid. De RTBF bericht dan ook over de Spaanse discussie.