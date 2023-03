Tv-gigant Wim de Bie overleden

27 mrt. 2023 - 10:12

Wat een verlies. Zo'n 1000 keer door het grote bescheurboek gegaan (ik kan me de verhuur van robbedoeshuizen (bunkers in de duinen) door Jacobse en Van Es nog goed herinneren: 'even denk u 'he, ruik ik urine? Maar dat zijn de kazen'. en 'Wild Jim Hoenderdos' die reclame voor het Simplistisch Verbond gaat maken, de cursus brutaalkunde. Ook de lp Draaikonten is briljant en grijsgedraaid. Enige minpuntje is de digitale bescherming van hun CD verzamelcollectie waardoor ik deze niet in de VS kan afspelen.