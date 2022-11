Tussentijdse verkiezingen: kiest de Amerikaan voor complottheorieën of de waarheid? Kijk Nou • Vandaag • leestijd 2 minuten • 153 keer bekeken • bewaren

De tussentijdse parlementsverkiezingen in de Verenigde Staten zullen aankomende dinsdag plaatsvinden. Tijdens deze verkiezingen zullen Amerikanen stemmen voor de zetels van het Huis van Afgevaardigden en voor de 34 van de 100 zetels in de Senaat. Volgens BBC-journalist Ros Atkins zullen we met deze verkiezingen een beter inzicht krijgen in ‘Amerika’s relatie met de waarheid’.

Sinds zijn verlies blijft oud-president Donald Trump hetzelfde zeggen: de verkiezingsuitslagen van 2020 zijn ‘gemanipuleerd en gestolen’. Hij is niet de enige, ook zijn aanhangers die zich tijdens deze verkiezingen als kandidaat stellen doen deze bewering. Een voorbeeld is Kari Lake, een populaire aanhanger van Trump en kandidaat-gouverneur in Arizona. In een interview met de BBC zei Lake dat de presidentsverkiezingen van 2020 zijn gestolen. ‘Ik ben niet de enige die dat gelooft’, voegde ze eraan toe. En dat klopt. 32 Procent van de Republikeinse kiezers denkt namelijk dat de verkiezingen van 2020 ‘niet vrij en eerlijk’ zijn verlopen.

Een andere gebeurtenis waarbij de relatie van Amerikanen met de waarheid is getest is de aanval op Paul Pelosi, de echtgenoot van Democraat Nancy Pelosi. De indringer zou via zijn blog complottheorieën verspreiden. De man zou, volgens Trumps schoondochter, niet gelinkt kunnen worden aan een politieke partij. ‘’Je kan dat echt niet doen’’, aldus Lara Trump. Toch legden meerderen, waaronder advocaat George Conway, de link met de Republikeinse partij. ‘’Ze proberen te doen alsof dit niets te maken heeft met complottheorieën die onder hun kiezers naar voren zijn gebracht’’, aldus Conway.

Na de aanval op Paul Pelosi, duikt een nieuwe complottheorie op. De indringer zou een seksuele relatie hebben met Pelosi. Hoewel hier geen bewijs voor is, twitterde Clay Higgens, een Republikeinse lid van het Huis van de Afgevaardigden, dat de indringer een ‘nudist, hippie mannelijke prostituee’ is. Later verwijderde hij het bericht. Trump beweerde op zijn beurt dat er niet ingebroken is in het huis van Pelosi, terwijl de politie camerabeelden in handen zou hebben waarop te zien is dat de man het huis indringt.