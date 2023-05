Turkse stembusstrijd ontaardt in massale vechtpartij bij Amsterdamse RAI • Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 545 keer bekeken • bewaren

Bij de RAI in Amsterdam waar expats en leden van de diaspora hun stem konden uitbrengen voor de verkiezingen in Turkije is zondagavond rond het sluiten van de stembussen een massale vechtpartij uitgebroken. Er zijn twee gewonden gevallen. De Amsterdamse politie was snel en in groten getale ter plaatse om het geweld te beëindigen. Daarbij zijn onder meer honden ingezet.

AT5 meldt:

Een woordvoerder van de Rai liet weten dat rond 21.00 uur aanhangers van verschillende politieke partijen met elkaar in botsing kwamen. "Al de hele week hing er een gespannen sfeer bij de verkiezingen in de Rai. Vanavond is dat geëscaleerd. Er was al extra beveiliging aanwezig," Volgens de woordvoerder waren het geen stemmers die voor ongeregeldheden zorgden, maar aanhangers van politieke partijen die bij de verkiezingen in de Rai aanwezig zijn.

De onrust duurde uren.

Rond 23.00 uur waren er nog altijd tientallen mensen aanwezig voor de Rai. Een aantal zei tegen onze verslaggever dat ze nog steeds willen stemmen. (…) De Mobiele Eenheid arriveerde rond 23.30 uur. Op de nabijgelegen Rooseveltlaan sloot de ME nog een groep Turkse Nederlanders in. Later in de nacht keerde de rust terug rond de Rai.

Het AD schrijft:

In Nederland zijn zo’n 250.000 Turkse-Nederlanders stemgerechtigd. Uit onderzoek van denktank Clingendael blijkt overigens dat 44 procent van de gemeenschap níét stemt. Wie wel gaat, kon tot en met vandaag zijn stem uitbrengen in Deventer, Den Haag en Amsterdam. Na het stemmen gaan de stembiljetten naar Ankara en worden ze op 14 mei – de dag dat er in Turkije zelf gestemd kan worden – geteld.

Eerder waren er ook al spanningen rond het stembureau in de RAI. Er staat veel op het spel bij de verkiezingen. Vraag is of het monsterverbond van de verenigde positie in staat is de autocraat Erdogan eindelijk te verslaan.