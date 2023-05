Turkmenistan verantwoordelijk voor krankzinnige methaanuitstoot • Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 380 keer bekeken • bewaren

De fossiele industrie in het dictatoriaal bestuurde Turkmenistan is verantwoordelijk voor een onwaarschijnlijke methaanuitstoot. De twee grootste velden in het land lekken jaarlijks 4,4 miljoen ton methaan. Daarmee leveren ze een grotere bijdrage aan het broeikaseffect dan het hele Verenigd Koninkrijk. Dat blijkt uit een analyse van satellietbeelden in opdracht van The Guardian.

Methaanuitstoot is op dit moment verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van de opwarming van de aarde. Methaan is een veel krachtig broeikasgas dan koolstofdioxide. Zolang het in de atmosfeer zit, houdt het warmte tachtig keer zo goed vast als CO2. Methaan verdwijnt wel veel sneller dan koolstofdioxide.