Turkije publiceert zwarte lijst met Nederlandse 'Gülenorganisaties'

30 aug. 2016 - 19:34

Heb daar gemengde gevoelens bij, Turkije heeft positie die strategisch zeer gunstig is, en als je ze uit NAVO gooit dan kruipen die naar de Russen. Al vind ik de Russen het mindere kwaad. Ik ben benieuwd wat er met de NAVO gebeurd als Trump de verkiezingen wint. De VS verdedigt Korea, Japan, Saudi-Arabië en Europa (onder andere), en dat doen ze tegen een verlies. Japan betaalt slechts 50% van de kosten die de VS maakt om ze te verdedigen en ze moeten de basis in Saudi-Arabië zelfs huren. Trump wil dat Europa zichzelf beter verdedigt, en dat ben ik met hem eens. NAVO stelt als norm dat landen 2% van hun budget aan defensie uitgeven. Op de VS na voldoen alleen Griekenland, Engeland en Estland aan die eisen. Polen wellicht. Nederland geeft ongeveer 1.3% uit aan defensie. Defensie van Nederland is een grap. Onze tanks hebben we verkocht, wat we nog hebben heeft onderhoud nodig en munitie om te trainen is er niet. Dat is een van de redenen dat ik hoop dat Trump wint. Want hoewel de VS nu nog by far het sterkste leger ter wereld heeft, is voorspelt dat de VS (en daarmee het westen) binnen een paar decennia wordt ingehaald door Rusland en China. Tenzij Europa wat beter haar best gaat doen. En ik heb toch liever dat China en Rusland niet de sterkste van de wereld zijn.