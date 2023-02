Turkije opnieuw getroffen door aardbeving langs grens met Syrië

Twee weken na de catastrofale aardbeving in Turkije heeft er bij de grens met Syrië een nieuwe beving plaatsgevonden. Die had volgens het Europees seismologisch centrum (EMSC) een kracht van 6.4. Volgens getuigen zijn gebouwen die bij de vorige beving overeind waren gebleven nu alsnog ingestort in Antakya, de hoofdstad van de Turkse provincie Hatay.