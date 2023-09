Turkije: Nederland niet racistisch naar Turkse Nederlanders

27 nov. 2014 - 16:47

Het is inderdaad volstrekt irrelevant aan welk land iemand zijn identiteit ontleend. Wat is er mis met iemand die in Nederland geboren is maar zijn identiteit (deels) ontleent aan het geboorteland van zijn ouders? Of wat is er mis met een eerste generatie immigrant die zegt: ik ben Turk en ik blijf Turk maar ik geef er de voorkeur aan om in Nederland te leven en te werken? Die voorkeur op zich zegt toch al genoeg? Problemen ontstaan alleen als mensen van Nederland een Turkije willen maken. Maar dat zijn alleen de absoluut kanslozen: die zouden het in Turkije ook niet redden en die dromen ervan dat dat ze plotsklaps wel zou lukken als er een soort Nederlands Turkije ontstond. Die verschillen in niets van Nederlandse kanslozen die zich verbeelden dat ze ineens wel met al hun gebrek aan talent boven zouden komen drijven als Nederland socialistisch of communistisch zou worden. Dat is geen probleem dat in eerst instantie te maken heeft met iemand afkomst maar een probleem van kanslozen die de schuld van hun falen bij een ander zoeken in plaats van te proberen hun positie te verbeteren. Of die lastpakken hun afkomst of het zogenaamde neoliberalisme als ontsnappingsroute kiezen maakt werkelijk geen donder uit. Het gevolg is in beide gevallen dat ze op geen enkele manier meer proberen om een positieve bijdrage aan de samenleving te leveren en parasiterend op de bron waaruit ze drinken zich slechts inspannen om die bron uit te laten drogen. Who cares waar iemand zijn identiteit aan ontleent? Het zal me echt aan mijn reet roesten of iemand zich in de eerste plaats Turk of Nederlander voelt. Als iemand ervoor kiest om hier te leven en hier een bijdrage aan de samenleving te leveren is de rest toch echt een privézaak. Waarom zou je een onderscheid maken tussen mensen die hier al sinds hun voorouders als Hugenoten of wat voor bevolkingsgroep dan ook tijdens een volksverhuizing hier terechtkwamen (en dan heb je het echt over de overgrote meerderheid) en vreemdelingen van de eerste of tweede generatie? De hamvraag is toch echt of je je hier op zijn minst zodanig op je plaats voelt dat je een bijdrage aan de samenleving wilt leveren. En zo niet, dan zie ik echt geen verschil tussen een Mohammed B. en een Thierry Baudet of iemand die zich op een tientallen generaties teruggaande Friese stamboom kan beroepen. Waarom zou je mensen niet op hun eigen daden beoordelen en ze afrekenen op hun afkomst? Dat is noch een pro noch een contra.