Turkije: EU-landen zullen ons lidmaatschap nooit aanvaarden Actueel • 22-09-2013 • leestijd 1 minuten • 62 keer bekeken • bewaren

Minister noemt vooroordelen grootste bron voor weerstand ... Lidmaatschap Turkije had eurocrisis kunnen voorkomen

Egemen Bagis, de Turkse minister van Europese Zaken en de belangrijkste onderhandelaar voor toetreding, heeft verklaard dat zijn land vermoedelijk nooit toegelaten zal worden tot de Europese Unie. Als reden voor de weigering noemt hij de vooroordelen die landen over Turkije koesteren.

Bagis deed zijn uitspraken op de Yalta-conferentie die gewijd is aan integratie van Oekraïne met de EU, meldt de Britse Daily Telegraph . Volgens de minister streeft zijn land nu naar een positie als Noorwegen, dat geen lid is van de EU maar wel speciale handelsrelaties heeft met de Unie.

De onderhandelingen over toetreding liggen in feite al drie jaar stil. “De EU moet begrijpen dat ze mij geen pijn doen door de gesprekken op een laag pitje te zetten maar dat ze zichzelf pijn doen,” aldus Bagis. Hij stelde dat de eurocrisis wellicht nooit zo catastrofaal was geweest als Turkije eerder lid was geworden omdat het land een harde begrotingsdiscipline kent. Hij wees er ook fijntjes op dat er landen tot de EU werden toegelaten die hun zaakjes niet op orde hadden maar dat niemand daarover wilde beginnen omdat alle besluiten unaniem genomen moeten worden.

In een reactie zegt CDA-europarlementariër Ria Oomen , rapporteur over Turkije: “Minister Bagis verwijt Europa vooroordelen tegen Turkije. Maar Turkije moet eerst in de spiegel kijken. De regering heeft nog een lange weg te gaan om mensenrechten, democratie en justitie op peil te brengen.”