Turkije blokkeert NAVO-lidmaatschap Zweden en Finland niet langer

Ook Turkije steunt nu de toetreding van Zweden en Finland tot de NAVO. Nadat Rusland in februari een oorlog begon in Oekraïne besloten de twee Scandinavische landen het lidmaatschap van het militaire bondgenootschap aan te vragen.

Woensdag en donderdag is er een NAVO-top in Madrid. Omdat alle NAVO-leden akkoord zijn met lidmaatschap van Zweden en Finland, is de weg nu vrij om toe te treden. De twee landen deden al wel langer mee aan militaire oefeningen van het bondgenootschap.