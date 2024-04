Turken geven president Erdogan er flink van langs bij lokale verkiezingen Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 344 keer bekeken • bewaren

De partij van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft het bijzonder slecht gedaan in de lokale verkiezingen van zondag. In alle grote steden werd zijn AKP met grote cijfers verslagen, ook in de rest van het land heeft de oppositie goede zaken gedaan. Met 99,8 procent van de stemmen geteld, staat de oppositiepartij CHP door het hele land op 37,7 procent en de regeringspartij AKP van Erdogan op 35,5 procent. Bij de vorige lokale verkiezingen in 2019 won de AKP nog met bijna 45 procent van de stemmen.

Vooral in de steden doet de oppositie het goed. In Istanbul gaat de centrumlinkse Republikeinse Volkspartij (CHP) voorop met 51,1 procent van de stemmen. De partij van Erdogan volgt met 39,6 procent. In de hoofdstad Ankara is het verschil nog groter, met 60,4 procent voor de CHP tegenover 31,7 procent voor de AKP. De oppositieburgemeester Mansur Yavas liep zo snel uit op zijn uitdager van AKP, dat hij de overwinning al claimde toen amper de helft van de stemmen was geteld.

In zowel Ankara als Istanbul was de oppositie al wel aan de macht, maar is de winst groter dan vijf jaar geleden. Veelbetekenend is het dat de CHP ook de controle over de vierde grootste stad van Turkije, Bursa en Balikesir in het noordwesten, overnam, en de controle over Izmir, Adana en de badplaats Antalya behield.

Erdogan heeft sinds hij president is dat ambt verregaande bevoegdheden toegekend, waarbij de functie van premier tegelijkertijd werd uitgekleed zodat de president alle macht naar zich toe kon trekken. In de steden hebben rechtstreeks gekozen burgemeesters echter nog steeds aanzienlijke invloed. Erdogan laat zich er bij zijn ingrijpende maatregelen op voorstaan dat hij slechts de ‘wil van het volk’ uitvoert.

Tijdens de verkiezingscampagne zei Erdogan dat dit zijn laatste zou zijn, omdat zijn presidentiële termijn in 2028 afloopt. Maar critici waren van mening dat een overwinning bij deze lokale verkiezingen hem zou hebben aangemoedigd opnieuw de grondwet te herzien, zodat hij president kan blijven. Na deze dramatische nederlaag lijkt dat nu zeer onwaarschijnlijk.