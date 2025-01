Tuinbouw lijkt op grote schaal illegale bestrijdingsmiddelen te gebruiken

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft veel te hoge concentraties verboden bestrijdingsmiddelen aangetroffen in zes polders. Bij het onderzoek werden de illegale middelen fipronil, methiocarb en thiacloprid onder meer gevonden in het Westland en Pijnacker-Nootdorp, schrijft het vakblad Nieuwe Oogst .

Stichting Mobilisation for the Environment (MOB) trekt op Bluesky de onvermijdelijke conclusie: “Het lijkt erop dat in de tuinbouw op grote schaal illegale bestrijdingsmiddelen worden gebruikt.” MOB wijst op de gevaren voor de volksgezondheid: want de giftige middelen belanden ook in ons eten.