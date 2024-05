TU Delft op de goede weg, wil Gaza helpen

Dat is echter niet het hele verhaal. Een universiteit of hogeschool kan best relaties verbreken omdat ze niet (meer) passen bij de eigen normen en waarden. Dan moeten die wel op papier staan en over de hele breedte van de internationale samenwerking worden toegepast. Als je weigert samen te werken met een Israëlische universiteit omdat die relaties onderhoudt met defensie, dan zou dat ook moeten gelden voor wetenschappelijke betrekkingen en uitwisselingen met landen als China. Of voor de relaties van de eigen instelling met de Nederlandse defensie en oorlogsindustrie. In Delft hebben ze een beraad Kennisveiligheid waarin ook ethische aspecten en de mensenrechten tot de toetsingscriteria behoren. De Delftenaren kennen daarnaast een moreel beraad voor activiteiten die tot maatschappelijke onrust kunnen leiden.

Het is jammer dat de TU Delft niet gewoon een lijst publiceert van de samenwerkingsrelaties met Israël compleet met de doelstellingen want anders heb je er nog niks aan. Dat is in verband met de veiligheid van de betrokkenen, zegt het College van Bestuur. Dit is de kleinzielige burgermansangst, die je te vaak bij hoger onderwijsbobo’s aantreft. Juist door dit soort geheimzinnigheid komen er krankzinnige speculaties in de wereld en krijgen wetenschappers door een of andere gemaskerde idioot de beschuldiging in het gezicht geslingerd dat ze bloed aan hun handen hebben. Openheid is de enige remedie tegen ongefundeerde beschuldigingen.