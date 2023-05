Tsunami van satellieten dreigt de komende jaren de totale duisternis voor altijd te doen verdwijnen

Het wordt steeds goedkoper om commerciële satellieten de ruimte in te sturen. Daardoor neemt hun aantal in hoog tempo toe. De komende tien jaar komen er net zoveel satellieten bij als dat er tot nu in totaal zijn gelanceerd. Wetenschappers vrezen dat het aantal de 100.000 gaat overstijgen. De kunstmanen bieden tal van technologische mogelijkheden maar vormen ook een bedreiging voor de natuurbeleving. Het licht dat ze weerkaatsen verdrijft de duisternis. Nu al hebben astronomen daar last van. Een door ABC geïnterviewde wetenschapper vergelijkt het met een wolk vliegen die steeds door beeld vliegt en het zicht op het heelal hindert. Maar ook gewone burgers gaan er last van krijgen. Net als dat de luchtvaart de indrukwekkende aanblik van een smetteloze strakblauwe lucht onmogelijk maakt, zo beschadigen de satellieten de aanblik van een sterrenhemel.