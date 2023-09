Tsunami aan vrouwenhaat in Nederlandse Telegram-kanalen, daders 'genieten van vernederen' vrouwen

Via Telegram worden dagelijks 10.000 tegen vrouwen gerichtte intimiderende berichten verspreidt in groepen met grote aantallen Nederlandse gebruikers. Het gaat daarbij om intieme foto's van vrouwen die in handen van derden zijn gevallen. Vrouwenhaters voorzien de bemachtigde beelden van privé-gegevens en oproepen tot intimidatie. Dat heeft de NOS ontdekt in een onderzoek naar dergelijke groepen. In een groot deel van de gevallen gaat het om minderjarigen.