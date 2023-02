Tsjechische profvoetballer Jakub Jankto: 'Ik ben homoseksueel en ik wil me niet langer verstoppen'

"Net als iedereen, heb ik mijn: sterktes, zwaktes, familie, vrienden, een baan waarvoor ik dag in dag uit, al jarenlang, mij serieus en vol passie als professional voluit voor inzet. Maar net als ieder ander wil ook in in vrijheid leven. Zonder angst. Zonder vooroordelen. Zonder geweld. Maar met liefde. Ik ben homoseksueel en ik wil me niet langer verstoppen."

Het is een grote zeldzaamheid dat profvoetballers uit de kast komen. Sterker nog, in oktober vorig jaar was de Australische prof Josh Cavallo een van de eerste die dat deed. In mei vorig jaar zei ook de Britse prof Jake Daniels dat hij homo is. In de Nederlandse competitie is er geen enkele speler die ervoor uitkomt homoseksueel te zijn, wat statistisch gezien onmogelijk is. De reden dat zoveel homoseksuele profvoetballers hun geheim bewaren, is onder meer het giftige anti-homoklimaat op zowel de tribunes als binnen de sport zelf. Wereldvoetbalbond FIFA koos er afgelopen winter voor om het WK voetbal te organiseren in Qatar, een land waar homoseksualiteit verboden is. Zelfs de regenboogvlaggen en symbolische One Love-armbanden werden er in de ban gedaan.