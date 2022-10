Truss biedt excuses aan voor belastingplannen en benadrukt niet te zullen aftreden

De Britse premier Liz Truss heeft maandagavond in een interview met de BBC haar excuses aangeboden voor de ‘fouten’ in haar belastingplannen. Ze erkent dat haar premierschap ‘niet perfect is geweest’, maar dat is voor haar geen reden om te vertrekken.

De kritiek op het optreden van Truss blijft aanhouden, ook onder haar partijgenoten. Zij wijzen op de peilingen waaruit blijkt dat het vertrouwen in de Conservatieve partij sterk is afgenomen. Sommige partijgenoten zouden volgens de Britse media Truss willen afzetten. Officieel is dat niet mogelijk, omdat Boris Johnson al eerder door een leiderschapstemming is afgetreden en dit maar een keer per jaar kan plaatsvinden volgens de regels van de Conservatieve partij. Hierdoor zouden een aantal Conservatieven onderzoeken of de regel aangepast kan worden.