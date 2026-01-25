Trumps wappie-minister Robert ⁠F. Kennedy ⁠Jr. belemmert vaccinonderzoek

Vaccinontwikkelaar Moderna gaat geen geld meer steken in nieuwe vaccinproeven. De reden daarvoor is dat de Verenigde Staten inmiddels geregeerd worden door antivaxxxers. Donald Trumps minister van volksgezondheid is Robert F. Kennedy Jr., die al jaren campagne voert tegen levensreddende inentingen.
“Je kunt je investeringen niet terugverdienen als je geen toegang hebt tot de Amerikaanse markt”, lichtte Moderna-CEO Stephane Bancel toe in een interview met Bloomberg TV.
Kennedy Jr. heeft onder meer de budgetten voor onderzoek naar MRNA-vaccins (de specialiteit van Moderna) teruggedraaid. De minister morrelt aan vaccinatie-adviezen en beweert in interviews dat je infectieziekten kunt bestrijden door gezonder te gaan eten. Als gevolg van deze desinformatie was er vorig jaar een mazelenuitbraak in de Verenigde Staten.
Meer over:actueel, antivaxxers, robert f. kennedy jr., moderna, vaccins, verenigde staten
