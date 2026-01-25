De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen.

Trumps wappie-minister Robert ⁠F. Kennedy ⁠Jr. belemmert vaccinonderzoek Actueel Vandaag

Vaccinontwikkelaar Moderna gaat geen geld meer steken in nieuwe vaccinproeven. De reden daarvoor is dat de Verenigde Staten inmiddels geregeerd worden door antivaxxxers. Donald Trumps minister van volksgezondheid is Robert ⁠F. Kennedy ⁠Jr., die al jaren campagne voert tegen levensreddende inentingen.

“Je kunt je investeringen niet terugverdienen als je geen toegang hebt tot de Amerikaanse markt”, lichtte Moderna-CEO Stephane Bancel toe in een interview met Bloomberg TV.