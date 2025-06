Trumps oorlogsspel: oude fouten in een nieuw jasje

In Trumps theater van macht en ego is de vermeende nucleaire dreiging van Iran niets meer dan een handig excuus om agressie te rechtvaardigen. Neem Tulsi Gabbard, hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, die een eigen visie had op Iran’s nucleaire capaciteiten. In maart stelde ze nog duidelijk dat Iran geen kernwapens bouwt, totdat Trump haar publiekelijk terechtwees. Na die berisping sloeg ze plotseling om en waarschuwde ze dat Iran binnen enkele weken een werkende nucleaire bom kan hebben. Een oude tactiek: dreigen met onzichtbare gevaren om oorlog te verkopen.