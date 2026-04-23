Trumps oorlog tegen Iran wordt voor de VS een tweede Vietnam

"De geschiedenis herhaalt zich. Eerst als tragedie, daarna als farce". Deze uitsptraak van Karl Marx behoudt zijn waarde. Ooit gemunt voor de Franse avonturier-keizer Napoleon III, is hij nu van toepassing op Donald Trump. Deze heeft zich door zijn oorlog tegen Iran dermate in de nesten gewerkt, dat het bijna om te lachen is. Toch vergaat het lachen ons meer elke dag dat de farce langer duurt, vanwege de ongeëvenaarde crisis die de feitelijke sluiting van de hele Perzische Golf de wereld aandoet.

Laatste grap: Amerika kan wel begrijpen dat de Revolutionaire Garde twee containerschepen, de Francesca en de Epaminondas, heeft gekaapt. De eigenaren zijn respectievelijk het Italiaans-Zwitserse MSC en de Griekse scheepsmagnaat George Youroukos. Volgens Washington vormde dat geen schending van het bestand. Prettig voor Europeanen om dat vast te weten. Het maakt hen vogelvrij. Aan dit alles gingen tal van bezweringen vooraf dat er met de Iraniërs zo goed te onderhandelen viel.

De Revolutionaire Garde heeft duidelijk van de geschiedenis geleerd, meer in het bijzonder van de tragedie die zich meer dan een halve eeuw geleden in Zuid-Vietnam afspeelde. Daar was een groot Amerikaans leger vastgelopen in de strijd tegen de Viet Cong, een door Noord-Vietnam, de Sovjet-Unie en China gesteunde guerrillabeweging. Toch verloren de Amerikanen de strijd niet op het slagveld maar op de straten en pleinen van hun eigen steden. Daar vonden steeds grotere betogingen plaats tegen de oorlog, niet in de laatste plaats omdat de gesneuvelde soldaten door dienstplichtigen werden vervangen.

De Noord-Vietnamezen en de Viet Cong wisten dat zij de tijd aan hun kant hadden. In Parijs vonden onderhandelingen plaats. Het was in hun belang die zo veel mogelijk te rekken. Maandenlang onderhandelden zij over de vorm van de tafel waaraan de vredesbesprekingen zouden plaatsvinden. Uiteindelijk - in 1973 - bewilligde Washington in een wapenstilstand. De Amerikaanse troepen zouden zich binnen zestig dagen geheel terugtrekken. Zo gebeurde. Twee jaar later stortte Zuid-Vietnam in. De beelden van de laatste Amerikaanse burgers die met helikopters uit hun ambassade werden gehaald, worden nog steeds wel eens uitgezonden. De vernedering van de Stars and Stripes was compleet. Tegenwoordig zijn de Verenigde Staten en het herenigde Vietnam goede handelspartners.

Kennedy, Johnson en Nixon deden er met elkaar jaren over om vast te lopen in de Vietnamese jungles, Donald Trump presteerde iets vergelijkbaars, binnen een maand. De man die een paar weken geleden nog dreigde met regime change, daarna "help is on the way" beloofde en tenslotte Iran terug naar het stenen tijdperk wilde bombarderen, bakt nu zoete broodjes.

De Revolutionaire Garde doet er alles aan de economische schade van de oorlog zo veel mogelijk te vergroten. Daar hoort bij het uitstellen en rekken maar nooit het afzeggen van onderhandelingen. Ondertussen blijft de scheepvaart gestremd en raakt de wereld steeds meer in het ongerede door de stijging van de energieprijzen. Zo zal de oorlog dan weer op de straten en de pleinen van Amerika gewonnen worden. Trump kan zijn stemmers niet negeren. Zelf hoeven de soldaten van Allah geen woedende achterban te vrezen sinds het laatste lesje dat ze de andersdenkenden in hun land hebben geleerd. De garde heeft de tijd en voldoende ballistische raketten achter de hand.

En Trump? Dat is steeds duidelijker The Joker zit in het Witte Huis. Of graaf Dracula, die uitziet naar het openingsfeest van zijn balzaal. Na de tragedie de farce.

Over Trumps balzaal, bekijk deze iconische scene uit the Fearless Vampire Killers van Roman Polanski:

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven en Friesland zo´n schandelijk aanbod is gedaan als compensatie voor het toestaan van nieuwe winningen.

