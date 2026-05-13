Trumps oorlog tegen Iran blijkt een fiasco, deel 327: raketbases Iran niet uitgeschakeld

Uit Amerikaanse inlichtingen blijkt dat 30 van de 33 Iraanse raketbases langs de Straat van Hormuz nog altijd operationeel zijn. Daarmee is het Iraanse leger nog altijd veel sterker dan Donald Trump doet voorkomen, meldt The New York Times.

De pratende pompoen in het Witte Huis beweert al sinds maart dat hij het Iraanse leger compleet heeft vernietigd. Uit alles blijkt dat dat niet klopt. Iran, dat al decennia ervaring heeft met decentraal opererende strijdkrachten, slaagde er gedurende de oorlog voortdurend in om nieuwe aanvallen uit te voeren op landen in de regio en op schepen die door de Straat van Hormuz wilden varen.

Dat Iran nog zoveel operationele raketbases langs de Straat van Hormuz heeft, leidt tot grote zorgen in de VS. Het zou betekenen dat het ayatollah-regime nog altijd eenvoudig aanvallen kan uitvoeren op Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers.

Trump reageert zoals gebruikelijk op deze ongemakkelijke waarheid: op sociale media noemde de wauwelende wortel het “bijna landverraad” om te schrijven dat de Iraanse defensie nog grotendeels intact is.