Trumps oorlog doet prijzen brandstof ontploffen Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 448 keer bekeken • Bewaren

De oorlog tegen Iran trekt ook een zware tol op de prijzen voor fossiele energie. De NOS meldt dat de prijs van Europees gas enorm stijgt met ruim 20 procent, tot bijna 40 euro per megawattuur. Dat gebeurt na berichten dat Iran de Straat van Hormoez, een waterweg waar een groot deel van de fossiele brandstoffen uit het Midden-Oosten door wordt getransporteerd, afgesloten zou hebben. Of dat ook echt het geval is, is onduidelijk.

De zeestraat is cruciaal voor de aanvoer van olie en gas uit het Midden-Oosten, omdat zowel Iran als Arabische golfstaten eraan liggen. Ongeveer een vijfde van het vloeibare aardgas wordt via de Straat van Hormuz verscheept, met name vanuit Qatar. Hoe hard de gasprijs verder zal stijgen, hangt af van hoelang de scheepvaart daar zal stilliggen. Energiedeskundigen sluiten niet uit dat de gasprijs op 100 euro per megawattuur zal komen als de oorlog nog meerdere weken duurt.

Nederlanders die een contract hebben met een dynamisch prijsniveau gaan de gevolgen van het oorlogsgeweld direct merken. De Volkskrant beschreef al eerder de mogelijke verdere gevolgen:

Aan de Nederlandse pomp merkt de fossiele rijder nu al de gevolgen: brandstofprijzen stegen vorige week al naar het hoogste niveau in ruim twee jaar. De landelijke adviesprijs voor een liter benzine schommelt rond de 2,29 euro. Voor diesel is dat 2,09 euro.

Ondertussen lijkt de oorlog zich uit te breiden naar Europees grondgebied. De Britten hebben toestemming gegeven aan de Amerikanen om de luchtmachtbasis op Cyprus, lidstaat van de EU, te gebruiken voor het uitvoeren van bombardementen op Iran. De basis is inmiddels aangevallen met een drone. Daarbij is alleen materiële schade aangericht.

Frankrijk breidt de militaire aanwezigheid in de regio uit omdat Iran een Franse basis heeft aangevallen., meldt Politico:

Parijs verklaarde zaterdag niet op de hoogte te zijn van, noch betrokken te zijn bij, de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran. Macron riep aanvankelijk op tot hervatting van de diplomatie, maar zijn toon veranderde nadat twee Iraanse drones zondag een Franse marinebasis in de Verenigde Arabische Emiraten hadden getroffen. (...) Frankrijk kondigde zondagavond, samen met Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, in een verklaring aan dat het zou samenwerken met de VS en andere landen om "onze belangen en die van onze bondgenoten in de regio te verdedigen". Dat zou onder meer kunnen inhouden "het mogelijk maken van noodzakelijke en proportionele defensieve acties om Irans vermogen om raketten en drones af te vuren bij de bron te vernietigen", aldus de verklaring.