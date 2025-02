Trumps immigratiedienst manipuleert Google-resultaten om angst te zaaien onder migranten Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 215 keer bekeken • bewaren

Sinds Trump opnieuw president is van de Verenigde Staten, regent het vanuit dat land berichten over razzia’s van immigratiedienst ICE. Die zouden met volle sterkte bezig zijn het massadeportatieprogramma van Donald Trump uit te voeren. Dit leidt op veel plekken in Amerika tot grote angst onder de bevolking met een migratie-achtergrond. In werkelijkheid lijkt het erop dat de regering-Trump de zoekresultaten op Google heeft gemanipuleerd om te doen lijken of er massaal jacht wordt gemaakt op migranten, puur om angst binnen die gemeenschappen aan te jagen. Dat schrijft The Guardian.

Een immigratieadvocaat die uit angst voor represailles van de wraakzuchtige Trump anoniem wil blijven, deed wat onderzoek naar ICE-acties om immigranten massaal op te pakken en te deporteren. Ze ontdekte al snel dat de Google-resultaten die op de eerste pagina stonden, vrijwel allemaal oude rapportages van ICE zelf waren, sommige van enkele jaren geleden, anderen zelfs nog uit 2008 toen George W. Bush nog president was. Dit bleek te gebeuren bij elke staat waarin de advocaat naar informatie zocht.

Er werd daarop hulp ingeschakeld van een computerexpert die wat verder in de documenten ging graven en in de broncodes. Daar werd duidelijk wat er aan de hand is. Alle ICE-rapportages over arrestaties hebben vier dagen na de inauguratie van Trump een nieuw tijdstempel gekregen. Hierdoor denken zoekmachines dat het om een nieuw of geüpdatet document gaat en mede hierdoor wordt het vooraan in de zoekresultaten geplaatst. Dat het hier om toeval gaat lijkt uitgesloten. ICE heeft de eigen oude rapporten nooit eerder aangepast en ook werd het bij geen enkele andere overheidsdienst aangetroffen.

Lindsay M. Harris, hoogleraar aan de rechtenfaculteit van de Universiteit van San Francisco zegt dat het manipuleren van de zoekresultaten nauw aansluit bij de oorlogszuchtige taal van Trump: “Dat alles is bedoeld om immigranten de boodschap te sturen bang te zijn en dat ze je komen halen. Ongeacht de werkelijke aantallen, de optiek van deze massa-arrestaties in het hele land heeft zeer reële gevolgen.”

Behalve angst voor arrestaties en deportaties bij migranten met én zonder geldige verblijfsvergunning, dreigt de racistische symboolpolitiek van Trump daadwerkelijke negatieve gevolgen te hebben voor de Amerikaanse economie. Die is in grote mate afhankelijk van migrantenarbeiders die in veel gevallen legale arbeid verrichten, vooral voor de zware klussen die veel Amerikanen niet willen doen zoals in de bouw, schoonmaak of fruitteelt. Die werkplaatsen blijven op veel plekken inmiddels leeg omdat de migranten die er werken het risico niet willen nemen opgepakt te worden.