Trumps hoofd anti-terreurdienst stapt op vanwege illegale oorlog met Iran

Joe Kent, directeur van het Amerikaanse National Counterterrorism Center, heeft zijn ontslag ingediend uit protest tegen de Amerikaans-Israëlische oorlog met Iran. In een ontslagbrief die hij deelde op X schreef hij dat hij de oorlog "niet in goed geweten" kan steunen, omdat Iran "geen directe dreiging vormde voor onze natie" en de oorlog volgens hem is begonnen onder druk van Israël en zijn lobby in Washington. Het is het meest spraakmakende vertrek uit het Trump-regime sinds de VS en Israël op 28 februari Iran aanvielen
Kents verwijzing naar het ontbreken van een "directe dreiging" is juridisch gezien een heet hangijzer. Volgens de Amerikaanse grondwet geldt zo'n dreiging als absolute voorwaarde voor een president om militair op te treden zonder vooraf goedkeuring te krijgen van het Congres. Ook voor het internationaal recht is dit een vereiste. Trump lichtte het Congres niet eens in maar trok op eigen houtje samen met Netanyahu ten strijde.
Kent verwijst in zijn brief ook naar Trumps eerdere verkiezingsbeloften om Amerikaanse militaire betrokkenheid in het buitenland juist terug te dringen.
Het AD schrijft:
Kent heeft een militaire achtergrond en diende onder meer in Irak. Hij verloor zijn eerste vrouw die ook militair was in 2019 in de strijd in Syrië. Toen keerde hij zich tegen de 'oorlog tegen terrorisme' en werd journalist en aanhanger van Trump. Die benoemde hem een jaar geleden.
